Rifiuti, De Luca: Realizzati i 15 impianti di compostaggio, la Campania non avrà più problemi

“Realizzati i 15 impianti di compostaggio, avremo risolto definitivamente il problema dei rifiuti”, dice Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, interpellato dai cronisti a margine di un’iniziativa a Salerno. Il governatore annuncia che “a dicembre parte il primo cantiere a Pomigliano d’Arco, poi tutti gli altri previsti per gli impianti”. “La Campania oggi e’ la Regione piu’ avanzata d’Italia dal punto di vista delle politiche ambientali – assicura – delle politiche di controllo del territorio e delle scelte di gestione del ciclo di rifiuti e delle acque. Abbiamo emergenze da smaltire da decenni, a partire dalle ecoballe, ma nell’arco di due anni saremo all’avanguardia in Italia e in Europa”. De Luca ricorda poi che il piano della Regione prevede una “gestione autonoma” dopo la realizzazione dei quindici impianti di compostaggio “perche’ abbiamo rinunciato a nuovi termovalorizzatori”.