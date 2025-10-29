Rifiuti elettronici, bando RAEE 2025: contributi per 4,7 milioni a 102 progetti

Il Centro di coordinamento RAEE ha pubblicato le graduatorie dei beneficiari del bando RAEE 2025 finalizzato all’infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei centri di raccolta, alla realizzazione di progetti di microraccolta e contestuale comunicazione locale. La dotazione economica complessiva del bando è di 4.683.127,29 euro, oltre il 40% in più rispetto all’importo totale dello scorso anno. Questo aumento ha consentito l’entrata in graduatoria di 102 progetti, 25 in più del 2024, su un totale di 212 candidature ricevute. Dei quasi 4,7 milioni disponibili, circa 3,8 milioni di euro sono per il Fondo infrastrutturazione, 400mila euro per il Fondo comunicazione e implementazione della raccolta e 500mila euro per il Fondo microraccolta. Le risorse economiche sono messe a disposizione dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) in base all’Accordo di programma (ex art. 15 del d.lgs. 49/2014) sottoscritto tra Anci, i produttori di Aee, le associazioni delle aziende della raccolta e Centro di coordinamento RAEE, soggetto che ha anche il compito di erogare i finanziamenti. Le valutazioni sono state effettuate da una Commissione paritetica composta da membri di tutte le parti firmatarie dell’Accordo. Da segnalare che rispetto all’edizione 2024, il numero dei progetti premiati è cresciuto (+25) al pari delle candidature ricevute (+29).

Le risorse economiche previste dal bando 2025, pari a 4.683.127,29 euro, sono destinate a finanziare tre linee progettuali: – la Misura A, con un importo di 945.781,82 euro, pari al 25% del Fondo infrastrutturazione, indirizzata alla realizzazione di interventi presso il centro di raccolta e/o per l’acquisto di beni per la sua operatività; – la Misura B, con un importo di 1.891.563,65 euro, pari al 50% del Fondo infrastrutturazione, finalizzata alla realizzazione di nuovi centri di raccolta in Comuni nei quali non ne risulti nessuno iscritto al CdC RAEE; – la Misura C, con un importo di 1.845.781,82 euro pari al 25% del Fondo infrastrutturazione e al 100% delle risorse dei Fondi comunicazione e microraccolta, destinata alla creazione di progetti di microraccolta e relativa comunicazione. Questa, nel dettaglio, è la ripartizione dei beneficiari per singola misura; sul totale dei 102 progetti risultati assegnatari dei fondi: – 36 sono stati premiati per la Misura A, di questi 29 sono di aziende della raccolta e 7 di Comuni; – 24 sono i progetti premiati per la Misura B, presentati da 22 Comuni e da 2 aziende; – 42 sono i progetti premiati per la Misura C di cui 31 presentati da aziende e 11 da Comuni. Dall’analisi della provenienza geografica emerge che più della metà dei progetti vincenti (51%) si concentra nel Sud Italia, segue il Nord con il 29%. Il 20% delle proposte premiate proviene infine dal Centro Italia.