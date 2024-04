Rifiuti, incentivi per gli eco-compattatori: quasi 700 richieste al Mase, record dalla Campania (112)

Quasi 700 richieste dai Comuni per le agevolazioni all’acquisto degli eco-compattatori previste dal quarto e ultimo bando “Mangiaplastica”. Secondo quanto comunica il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. In particolare, le domande pervenute sono state 686, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, per un totale di agevolazioni richieste pari a 19,6 milioni di euro, a fronte di una dotazione finanziaria disponibile di 10 milioni. Saranno dunque ammesse alle agevolazioni poco più del 50% delle istanze presentate.

“La gestione virtuosa degli imballaggi – commenta il ministro Gilberto Pichetto – costituisce una priorità nell’azione del Mase, che sarà sempre più orientata a sostenere lo sforzo amministrativo locale per il riciclo e il recupero: il successo del ‘Mangiaplastica’ conferma che c’è una convergente attenzione su questo tema”.

Quasi il 90% dei Comuni – riporta la nota – ha indicato in domanda un eco-compattatore di alta capacità, per cui la media della richiesta agevolativa è di circa 28 mila euro. L’80% dei richiedenti ha meno di diecimila abitanti, a conferma di un grande interesse per il bando da parte dei piccoli territori comunali. La Campania è la Regione con più richieste effettuate, pari a 112, per oltre tre milioni e cento mila euro di contributo richiesto dai singoli comuni. Seguono la Calabria con 104 e la Sicilia con 99 richieste.

“Nei settori del recupero e del riciclo – spiega Vannia Gava, viceministro – il nostro Paese occupa già posizioni di leadership. Andiamo avanti con convinzione in questa direzione, nella consapevolezza che con la plastica si può convivere utilizzando pragmatismo e serietà”.