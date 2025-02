Rifiuti, le aziende sannite contestano Piano d’Ambito e Regione

Le aziende sannite operanti nel settore dell’igiene urbana contestano le scelte di voler affidare in house, nonostante la precedente bocciatura da parte dell’AGCM, ad una nuova società pubblica da costituire ex novo da parte dei comuni, la gestione dei servizi e degli impianti su tutto il territorio provinciale ad eccezione della città capoluogo, “nonostante gli ottimi risultati raggiunti dai gestori privati in questi anni in termini di qualità del servizio reso, che hanno permesso alla provincia di Benevento di collocarsi tra le più virtuose d’Italia con oltre il 74% di raccolta differenziata”. A loro sostegno interviene anche Chicco Testa, presidente di Assoambiente, che ha inviato la propria nota con le osservazioni all’Ente d’Ambito ed alla Regione Campania. “La scelta adottata – sostengono le aziende – lede i principi di libera concorrenza e di mercato previsti dalla normativa nazionale ed europea del settore e non è assolutamente sostenuta da alcuna valutazione in termini di efficienza ed economicità, così come espressamente previsto dal decreto legislativo 201/2022 sui servizi pubblici locali, laddove si preveda l’affidamento in house”.