Rifiuti, mercoledì presentazione Carta dei doveri dell’utente

‘Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR), presieduto dal sen. Enzo De Luca, ha promosso su invito dell’Ente d’Ambito di Avellino la presentazione della ‘Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Regione Campania ‘. L’iniziativa ha l’obiettivo di approfondire le norme stabilite da un regolamento elaborato in attuazione della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 «Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare» e seguenti per tutelare l’interesse del cittadino a ricevere una corretta, trasparente e sostenibile gestione ambientale, di cui può diventare soggetto attivo. Il «Servizio Integrato rifiuti e la legalità in Campania » è, appunto, il tema dell’incontro in programma ad Avellino mercoledì 9 ottobre, dalle ore 16.30, nella Sala delle Conferenze presso il Centro Direzionale a Collina dei Liguorini. Dopo l’introduzione affidata al presidente dell’Ente d’Ambito Rifiuti di Avellino, Vittorio D’Alessio, relazionerà Vincenzo Pugliese, componente della Consulta Esperti dell’Osservatorio. Interverranno: Antonello Barretta, Direttore Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale Asl Avellino; Stefano Sorvino, Presidente dell’Arpa Campania ; Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino. Concluderà il Presidente dell’Osservatorio, sen. Enzo De Luca. «La ‘Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Regione Campania ‘ rappresenta uno strumento per certi versi rivoluzionario, perché offre l’opportunità al cittadino di interagire con l’Istituzione preposta in tema di organizzazione e qualità del servizio ambientale, imponendo allo stesso tempo adeguati e rigorosi standard operativi alle autorità d’ambito e ai gestori del servizio integrato», spiega De Luca. «La ‘Carta’ completa sul piano normativo e regolamentare la riforma di assetto che la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 ei provvedimenti correlati stanno realizzando, con l’obiettivo ormai prossimo di rendere finalmente europeo il sistema dei Rifiuti in Campania , grazie al lavoro condotto in questi anni dal Presidente Vincenzo De Luca e dall’Assessore Fulvio Bonavitacola», aggiunge.