Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Eni e A2a stringono una partnership per la gestione dei rifiuti industriali. “Eni, attraverso la società ambientale Eni Rewind, e A2A Ambiente hanno siglato un Memorandum of Understanding per l’avvio di una collaborazione per la gestione di rifiuti speciali di natura industriale, l’ottimizzazione dei processi e l’individuazione di innovative soluzioni impiantistiche End-to-End”, spiega una nota.