Rifiuti, sopralluogo della Regione a Scampia

Sopralluogo della Regione Campania a Scampia, in localita’ Cupa Perillo, “per definire le modalita’ di azione per rimuovere alcune gravi criticita’ ambientali, causate dall’abbandono di rifiuti su aree pubbliche”. Per garantire una riqualificazione ambientale dell’area, agevolando anche l’apertura al traffico delle rampe d’innesto sull’asse mediano, palazzo Santa Lucia ha deciso d’intervenire “con oneri e mezzi propri, in sostituzione di Comune e Citta’ metropolitana, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e della vegetazione spontanea che ostruisce le sedi carrabili delle rampe”. Nei prossimi giorni e’ annunciato anche un apposito tavolo tecnico fra Regione, Citta’ metropolitana (ente proprietario delle sedi viarie) e Comune di Napoli (ente competente per la problematica dei campi rom, comprendenti anche alcune baracche che interferiscono con l’apertura delle rampe al traffico veicolare) per definire ogni ulteriore azione occorrente per completare la bonifica dei luoghi e garantire l’apertura al traffico veicolare delle rampe d’accesso all’asse mediano. Al sopralluogo con il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola hanno partecipato i rappresentanti della Protezione civile regionale, della ottava Municipalita’ e di Sma Campania.