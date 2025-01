Rifiuti, studio: In Italia ancora troppi materiali non compostabili finiscono nell’umido

Sul fronte della raccolta differenziata dei Rifiuti organici, l’Italia si è da tempo collocata nel gruppo dei Paesi più virtuosi a livello comunitario. Ma fare una buona raccolta da sola non basta: per valorizzare davvero gli sforzi dei cittadini e per trasformare questa preziosa frazione dei Rifiuti in compost, fertilizzante naturale da riportare nei terreni agricoli, c’è ancora molta strada da fare. A causa in particolare gli ostacoli da superare: una percentuale troppo alta di materiali non compostabili che finiscono nell’umido e una struttura impiantistica ancora non adeguatamente efficiente. È una fotografia a luci e ombre quella contenuta nello studio realizzata dal team di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile e Informatica dell’università di Roma Tor Vergata, guidato dal professore Francesco Lombardi. “Biorepack (Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile) ha deciso di commissionare questo studio, con un obiettivo principale: verificare le modalità di gestione delle bioplastiche compostabili all’interno del processo di trattamento dei Rifiuti organici. Decisamente eccessivi e pretestuosi sono stati infatti negli ultimi anni le accuse su una presunta incompatibilità tra le bioplastiche compostabili ei siti di trattamento organico”, spiega Carmine Pagnozzi, direttore generale di Biorepack. In tal senso, l’analisi ha confermato che il comportamento dei Rifiuti in bioplastica compostabile è del tutto analogo a quello del resto dell’umido domestico che viene riciclato all’interno degli impianti. “Le prove dello studio – si legge nella ricerca – hanno confermato che esse non presentano problemi gestionali negli impianti con elevato indice di riciclo, ossia con alta efficienza degradativa. In tali contesti, le bioplastiche rappresentano un’indubbia risorsa in quanto contribuiscono ad aumentare la quantità di materiale avviabile a riciclo, diminuendo allo stesso tempo gli scarti di processo”. A livello nazionale, a fronte di un valore di materiali non compostabili presenti nel rifiuto organico in ingresso agli impianti del 7,1% il tasso medio di scarto prodotto dagli impianti di trattamento organico è pari al 21,9%, stima la ricerca. Ancora lontani quindi dalla soglia del 15%, indicatore come obiettivo da raggiungere. Un risultato figlio della profonda disparità a livello regionale in termini di efficienza impiantistica. Passando al livello regionale, l’unica Regione il cui sistema impiantistico, considerato nel suo complesso, ha saputo contenere gli scarti sotto al 10% del rifiuto trattato è il Friuli Venezia Giulia. Sotto la soglia del 15% si collocano i sistemi di raccolta di Veneto e Lombardia. In una percentuale di scarti generati non superiore al 20% (scenario primario) rientrano i sistemi di raccolta e trattamento anche di Puglia, Liguria e Piemonte. Nelle restanti 12 Regioni gli scarti superano il 20%. Se si comportano le prestazioni dei singoli impianti sparsi sul territorio italiano, attualmente sui 112 considerati dallo studio, solo 22 mantenendo gli scarti al di sotto del 10%, in altri 9 il tasso di scarto è compreso tra il 10 e 15%, in ulteriori 14 è tra il 15 e il 20%. I restanti 67 sono sopra al 20% di scarti. “Solo 7 Regioni, ovvero Friuli Venezia Giulia, seguito da Veneto, Lombardia, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna e Molise – sottolinea Lombardi – hanno fatto rilevare al loro interno impianti in grado di mantenere gli scarti al di sotto del 10%”. Al contrario, in 5 Regioni – Trentino Alto Adige, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania – non si riscontrano impianti che soddisfino condizioni di efficienza tali da poter riuscire a contenere gli scarti nemmeno al di sotto del 20%. Ciò significa che in media per ogni 100 chili di rifiuto organico in ingresso in quegli impianti, solo 80 vengono avviati effettivamente a riciclo. “Le valutazioni esplicitate nel nostro studio devono servire da stimolo per delineare un quadro d’insieme da cui trarre le necessarie indicazioni al fine di attuare le azioni più appropriate per l’efficienza complessiva del sistema nazionale di raccolta e riciclo della FORSU” osserva Lombardi. Lo studio avanza quindi una serie di azioni che, se adottate, potrebbero rapidamente permettere di non scartare e inviare in discarica preziosi rifiuti organici. Da un lato, si sottolinea l’importanza di ridurre la presenza dei materiali non compostabili che ‘sporcano’ l’umido. Fondamentali sono in questo caso le iniziative di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza. Altrettanto utile è investire su sistemi chiari di etichettatura dei rifiuti compostabili e applicare tariffe di ritiro e trattamento variabile in funzione della minore o maggiore presenza di materiali non compostabili nella FORSU, come già fa il consorzio Biorepack con i Comuni convenzionati. Lo studio evidenzia poi l’importanza di ottimizzare, all’interno degli impianti, i processi di separazione dei rifiuti non compostabili. Solo così si può limitare al minimo il rischio di “trascinare” fra gli scarti le matrici organiche: da evitare la separazione dei materiali non compostabili a inizio processo “in quanto il loro asporto da una massa di rifiuti ancora molto umidi comporta l’inevitabile rimozione anche della sostanza organica che tende a restarvi adesa. Uno scarto con alta fermentescibilità risulta tra l’altro di difficile collocabilità in discarica. E soprattutto si tratta di rifiuto in buona parte riciclabile nel compostaggio.