Rifiuti, nuovo tentativo di incendio nello stir di Casalduni

Nuovo tentativo di incendio nello Stir di Casalduni, in provincia di Benevento: nei giorni scorsi l’impianto di trattamento dei rifiuti era già stato interessato dalle fiamme. A renderlo noto è stato il presidente della provincia di Benevento, Claudio Ricci, al termine del sopralluogo effettuato all’impianto sannita insieme con il sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo. “Sconosciuti hanno tentato anche stanotte di appiccare un nuovo incendio allo Stir di Casalduni, – ha riferito Ricci – in un’area diversa e non interessata dall’incendio di ieri del capannone dove vengono trattati i rifiuti indifferenziati. Probabilmente qualcuno vuole mettere in crisi l’intero sistema di smaltimento dei rifiuti in Campania”.