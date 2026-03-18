Rifiuti tessili, in Campania raccolta in crescita: +54% in 4 anni. Benevento la più virtuosa

In Campania la raccolta dei rifiuti tessili aumenta in modo significativo, ma il sistema continua a mostrare limiti strutturali. È quanto emerge dal dossier “Tessili, la vita oltre l’armadio” presentato da Legambiente Campania in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo.

Tra il 2020 e il 2024 il totale regionale è passato da circa 10.704 a 16.496 tonnellate, con un incremento complessivo del 54,1% e una crescita media annua del 6,4%. Il dato più recente conferma il trend: tra 2023 e 2024 l’aumento è stato del 6,8%.

Napoli pesa di più

La distribuzione territoriale riflette il peso demografico delle province. Napoli concentra oltre la metà della raccolta regionale con circa 8.700 tonnellate, pari al 52,8% del totale. Seguono Salerno con circa 3.000 tonnellate, Caserta con 2.800, Benevento con 970 e Avellino con 870.

Se si considera la raccolta in rapporto alla popolazione, cambia però la prospettiva. Benevento risulta la provincia più efficiente con 3,74 kg per abitante, mentre Napoli, pur primeggiando in valore assoluto, si ferma a 2,94 kg. Salerno registra 2,89 kg per abitante e Avellino 2,21. La media regionale è di 2,95 kg, leggermente superiore a quella del Sud Italia ma ancora al di sotto della media nazionale, che si attesta a 3,1 kg per abitante.

Troppi rifiuti finiscono ancora nell’indifferenziato

Nonostante la crescita, resta elevata la quantità di tessili smaltiti in modo improprio. Nel 2024 oltre 135.000 tonnellate sarebbero finite nell’inceneritore di Acerra, mentre più di 155.000 tonnellate complessive sarebbero confluite nell’indifferenziato. Numeri che ridimensionano i progressi e indicano margini di miglioramento ancora ampi.

Obbligo di raccolta e criticità operative

Dal 1° gennaio 2022 la raccolta differenziata dei tessili è obbligatoria in Italia, ma la sua applicazione risulta disomogenea. Il dossier evidenzia difficoltà legate a regolamenti comunali non uniformi, servizi non sempre adeguati, comunicazione inefficace e qualità dei conferimenti variabile. A questo si aggiunge una carenza di impianti in grado di gestire correttamente i flussi raccolti.

Composizione dei rifiuti e impatto sulla filiera

Nel 2024 la componente principale dei rifiuti raccolti è costituita dall’abbigliamento, che rappresenta il 68,1% del totale, mentre i prodotti tessili si attestano al 31,9%. Si tratta di una variazione rispetto all’anno precedente che incide sulle possibilità di riuso e riciclo, poiché le due categorie seguono percorsi diversi all’interno della filiera.

Forti differenze tra i comuni

Anche a livello comunale emergono divari marcati. Alcuni centri mostrano livelli di raccolta molto elevati, mentre altri restano su valori minimi. Napoli stessa evidenzia una performance modesta, con appena 1,5 kg per abitante, circa la metà della media regionale, segnale di un sistema ancora migliorabile anche nei contesti urbani più grandi.

Il rischio delle infiltrazioni criminali

Il dossier dedica attenzione anche al tema delle infiltrazioni criminali nella gestione degli indumenti usati. La filiera, che mantiene valore economico lungo tutte le fasi, dalla raccolta alla commercializzazione, può generare zone grigie tra materiali riutilizzabili e rifiuti, favorendo pratiche illegali in assenza di controlli adeguati.

Le richieste di Legambiente

Secondo Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, la crescita registrata non è sufficiente a garantire un sistema efficace. È necessario intervenire riducendo la produzione di rifiuti tessili attraverso eco-design e maggiore durabilità dei prodotti, rafforzare la responsabilità dei produttori e sostenere i comuni nelle attività di raccolta e sensibilizzazione. Centrale anche il tema degli impianti: senza strutture moderne e trasparenti, la filiera non può funzionare correttamente e resta esposta a rischi ambientali e illegali.

Una sfida ancora aperta

Il dossier si inserisce nella campagna “Facciamo secco il sacco”, che punta a ridurre il volume dei rifiuti indifferenziati migliorando la qualità della raccolta differenziata.

Il quadro che emerge è quello di una regione in crescita, ma ancora lontana da un sistema pienamente efficiente. La sfida riguarda non solo i numeri, ma l’organizzazione complessiva del ciclo dei rifiuti tessili, dalla produzione fino al recupero finale.