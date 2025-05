Riflessioni di una domenica di fine maggio

Se non si corresse il rischio di turbare la memoria dello scrittore Primo Levi delle nefandezze del Nazismo, si potrebbe usare come premessa delle righe che seguono il titolo del suo libro “Se questo è un uomo”. Sarebbe necessaria solo la riformulazione con l’uso del plurale. Per prudenza è bene aggiungere come alternativa quanto si legge in un passaggio del romanzo “Il giorno della civetta” L’autore, Leonardo Sciascia, affida a “Don” Mariano Arena, perché ne faccia uso in un dialogo con il Comandante dei Carabinieri Bellodi, una sua particolare divisione dell’umanità in categorie. Esse sono formate dai diversi tipi di persone con le quali si può venire in contatto, ciascuno nel proprio agire. È così che il Don li elenca per qualità decrescente delle loro caratteristiche: uomini, mezzi uomini, “ominicchi”, p…..e, infine, i “quaquaraquà”. Al momento sembra che il mondo sia governato, almeno la gran parte degli stati che lo compongono, dall’ ultima di quelle categorie, appunto i “quaquaraquà”. Tale definizione proverrebbe pari pari dal verso delle anatre quando sono in acqua, per cui, già per la sola onomatopea, si capisce di che pasta siano fatti. Nell’attuale momento storico, anche gli indigeni del Rio delle Amazzoni sono convinti e tremano per le proprie sorti, che il mondo intero sia allo sbaraglio. Che significato avrebbe altrimenti, ciò vale per tutti i comandanti in capo dei vari stati, l’uso del si per intendere il no e viceversa ? Che ogni volta che si sia in prossimità dell’avvio di trattative serie nell’ottica di giungere a una pace duratura ovunque ora c’è la guerra, vada tutto a ramengo. Sarebbe limitante addossare a Trump il demerito di tutto ciò che si sta verificando. Putin si sta dimostrando sempre più un personaggio irresponsabile e, come lui, molti altri pari grado sparsi su tutto il pianeta. Intanto il mondo continua a girare senza che siano stati tolti dal suo percorso i tanti cavalli di Frisia che già lo stavano mandando a ramengo.Tanto accadeva fin da prima dell’ inizio dell'”Esercitazione militare speciale” della Russia ai confini con l’Ucraina. Tale esercitazione si era rivelata, fin dalle prime battute, una vera e propria invasione di quello Stato. È perciò in atto una vera e propria farsa, e tale affermazione è difficile da smentire, recitata su un palcoscenico immaginario visibile fin nei particolari da ogni parte del mondo. Resta senz’altro fuori, almeno finora, da tale losca accozzaglia solo Papa Prevost. Senza colpi di teatro, come è successo prima della sua nomina, ma fattivamente, Leone XIV continua a ribadire la piena disponibilità del Vaticano come sede per le trattative di pace. È a questo punto sull’asse del tempo, precisamente l’altro ieri, che il bulletto della steppa, al secolo Zarputin – ormai è più pratico usare il composto di titolo e cognome – ha dichiarato che non c’è al vaglio suo nè di chi lo circonda nessuna ipotesi di aprire trattative con Zelensky o chiunque altro abbia a cuore le sorti dell’Ucraina. Ha poi superato se stesso aggiungendo che il Papa a lui personalmente non ha nemmeno accennato a tenerlo informato di volere ospiti lui e le altre persone interessate alla pace all’interno di quelle Mura. Arrivati a tale livello di cattiva fede, saranno molti di quanti seguono l’argomento alla TV a chiedere l’installazione di un tergicristallo sullo schermo.

È domenica, quindi meglio fermarsi qui. Domani é un altro giorno e, se sarà ancora possibile, si constaterá come è evoluta nella notte l’intera vicenda.