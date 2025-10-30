Riforma della giustizia: via libera definitivo del Senato, ora la parola agli italiani

Con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere della magistratura. Il disegno di legge, sostenuto dalla maggioranza di centrodestra, ha completato il suo quarto e ultimo passaggio parlamentare, ma non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi, dovrà passare dal referendum confermativo, previsto per la primavera del 2026.

A votare contro sono stati Pd, M5s e Avs, mentre Italia Viva si è astenuta. Azione ha invece votato a favore. Subito dopo l’esito del voto, le opposizioni hanno esposto cartelli in Aula con la scritta “No ai pieni poteri”, mentre dai banchi della maggioranza sono partiti gli applausi.

Meloni: “Un traguardo storico”

La premier Giorgia Meloni ha esultato sui social definendo la riforma “un passo decisivo verso una giustizia più efficiente ed equilibrata”, e “un impegno mantenuto nei confronti degli italiani”. Ha aggiunto che ora “saranno i cittadini a decidere”, sottolineando che “un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte”.

Nordio: Sì al confronto, no a un referendum politico

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, principale promotore della riforma, ha invitato la magistratura a partecipare al dibattito “con argomenti tecnici e razionali”, ma ha messo in guardia contro il rischio di trasformare il voto in un “referendum pro o contro il governo”, definendo questa prospettiva “catastrofica per le istituzioni e per la stessa magistratura”.

Conte: “Vogliono scardinare la Costituzione”

Durissimo il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che parla di “disegno di scardinamento della Carta” e accusa il governo di voler “depotenziare la magistratura” per ottenere “pieni poteri”. Il M5S, ha promesso, “si opporrà in ogni modo”.

Cosa cambia con la riforma

Il cuore della riforma è la separazione delle carriere: i magistrati dovranno scegliere all’inizio se diventare giudici o pubblici ministeri, e non potranno più passare da una funzione all’altra.

L’attuale Consiglio Superiore della Magistratura sarà sostituito da due Csm distinti, uno per i giudici e uno per i pm, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. I membri saranno sorteggiati: un terzo tra giuristi indicati dal Parlamento e due terzi tra i magistrati.

Nascerà inoltre una nuova Alta Corte disciplinare, competente per le sanzioni ai magistrati, formata da 15 membri (laici e togati) e presieduta da un laico. Le sue sentenze non potranno essere impugnate in Cassazione, ma solo davanti alla stessa Corte in una diversa composizione.

Prossimi passi

Dopo il referendum, se gli italiani confermeranno la riforma, il Parlamento avrà un anno di tempo per approvare le leggi attuative che definiranno nel dettaglio le nuove procedure.

Nel frattempo, i partiti di maggioranza hanno già annunciato l’avvio della raccolta firme per chiedere il referendum, che per la coalizione potrebbe diventare anche un test politico in vista delle elezioni del 2027.