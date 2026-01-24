Riforma di Lotto e Superenalotto, da martedì in vigore: ecco cosa cambia

Nuova riforma di Lotto e Superenalotto: martedì prossimo, il 27 gennaio, entrerà infatti in vigore il decreto firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, registrato alla Corte dei Conti il 31 dicembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento sui giochi d’azzardo legali di 39 articoli e disciplina tutto il mondo di giochi basati su combinazioni numeriche. Nel provvedimento i giochi vengono distinti in due grandi categorie: quelli a quota fissa, come Lotto, 10eLotto e MillionDay, e quelli a totalizzatore nazionale, come SuperEnalotto, Eurojackpot e Win for Life. Fra le misure si ribadisce che il 20% delle vincite andranno all’Erario. Quindi se si vince un milione l’incasso sarà di 800.000 euro, il resto andrà allo Stato. Sono esenti dalla trattenuta del 20% le vincite sotto i 500 euro.

Il pagamento dei premi deve essere richiesto entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale. Per i giochi numerici a totalizzatore nazionale “SuperEnalotto”, “SuperStar”, “SiVinceTutto SuperEnalotto” ed “Eurojackpot”, il termine per la richiesta di pagamento è di novanta giorni. Se il vincitore non richiede il pagamento entro i termini le vincite sono versate all’erario. Questi giochi sono vietati ai minori di 18 anni.