Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Da quando sono segretario del Pd non ho mai avuto un momento per dialogare un tavolo come questo, purtroppo tutto al maschile, tranne Giorgia Meloni. Il nostro è un paese che resta troppo maschilista in politica. E’ una questione di democrazia”. Così Enrico Letta al Meeting con i leader di M5S, Lega, Fi, Fdi, Iv, Nci.