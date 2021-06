Riforme: Letta, ‘proposta Pd per stop cambi casacca, umiliano democrazia’**

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Noi siamo e viviamo in una democrazia malata. Perchè una democrazia che vede in 10 anni il susseguirsi di 7 governi non è fisiologico” ed inoltre “in questa legislatura poi abbiamo visto il più grande numero di cambi di casacca” ma “oggi c’è una grande occasione che è la riforma dei regolamenti parlamentari” e all’interno di questa “noi proponiamo alcune importanti novità che servono a scongiurare la chiusura del Parlamento nei confronti dei cittadini”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, alla conferenza stampa per la presentazione della proposta dem di riforma dei regolamenti parlamentari.