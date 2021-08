Roma, 31 ago (Adnkronos) – “Mi appello a Salvini come a Letta, a Meloni come a Di Maio, a Renzi come a Conte, a Berlusconi e a tutti quelli che hanno la bontà di ascoltare e riflettere un po’, e che non vogliono semplicemente trascinarsi o farsi trascinare dalle bagattelle quotidiane, ma diventare protagonisti di un processo per un’altra Italia”. Lo scrive Marcello Pera in un intervento sul ‘Foglio’.