Riforme,opposizioni in piazza a Roma intonano in coro “Bella Ciao”

Roma, 18 giu. (askanews) – Sulle note di “Bella Ciao” intonata in coro da una piazza santi Apostoli gremita si è aperta la manifestazione delle opposizioni a Roma contro il premierato che avuto da poco il primo sì del Senato con i voti del solo centrodestra e l’Autonomia differenziata fra le Regioni in approvazione alla Camera che questa sera la esaminerà con una maratona notturna. A cantare tutti insieme Bella Ciao all’inizio della manifestazione ci sono leader e militanti di Pd, Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Più Europa e lista Pace Terra e Dignità di Michele Santoro. Assenti invece bandiere e rappresentanti delle opposizioni centriste di Azione e Italia Viva che pure hanno votato al Senato contro il Premierato e alla Camera partecipano con le altre opposizioni all’ostruzionismo contro l’Autonomia. Una selva di fischi e fischietti copre le parole in piazza ogni volta che vengono evocati le parole Premierato e Autonomia.