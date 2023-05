Rigenaera, happening nel centro estetico di Lina Carcuro in via Cavallerizza a Chiaia

Successo per l’evento promosso dal centro di medicina estetica Rigenaera nell’elegante palazzo di via Cavallerizza a Chiaia 46: la dottoressa Lina Carcuro ha ricevuto amici e pazienti i quali, si legge in un comunicato, “hanno partecipato con entusiasmo richiamate dagli esilaranti cartonati caricaturali con le immagini del prima e dopo (i trattamenti) esibite dalle hostess che indossavano t-shirt con le stesse immagini raffiguranti la “padrona di casa” che si è prestata al gioco mettendoci la faccia, con scritto O’ Miracolo!”.

Non è stato solo un aperitivo di quelli proposti da Wine and the City abbinato agli ottimi calici della cantina Astroni ma un party a tutto volume con aperitivi finger food di sushi rolls di Iki Kukai di Massimiliano Neri e cocktail proposti da Tanya Future Barcatering. La gente si è scatenata lasciandosi trasportare dalla musica del dj set Dario Guida e ammirando i moderni spazi del centro prendendo informazioni sui vari trattamenti innovativi proposti insieme ai più moderni apparecchi di medicina estetica e rigenerativa. Qui, ogni terapia è studiata sulla persona e mirata ad ottenere risultati efficaci in primis per la salute che poi si riflettono anche nell’aspetto estetico. Ai presenti, inoltre, è stato consegnata una gift card con promozioni valide per i trattamenti offerti dal centro. Era presente all’evento anche per un confronto con gli ospiti, Graziella Amato, esperta di dermopigmentazione dello studio.

Accanto alla dottoressa Carcuro, il marito Antonio Orlando, Lucrezia e Grazia Orlando.

Tra gli ospiti presenti, le attrici Nina Soldano e Antonella Prisco della soap Rai Un posto al sole., Francesco Amirante, l’alter ego social di Lina e tanti amici tra cui Alessandra Rubinacci, Massimo Vernetti, Fulvia Ferre, Bianca Pesante, Marcella Montemarano, Federica Casale, Silvana Abet, Stefania Quisisano, Anna Sommella, Teresa Ferrara, Lucrezia Orlando, Salvio Parisi, Emilia Pugliese, Anna Venanzuola, Monica Mignogna, Alina Areniello, Danila Areniello, Alessandra Vittorini, Alessandra Vittorini, Francesca Scarano, Lia Rallo.

