Rigenera HBW, riconversione tempo di record a Napoli: dalla ricostruzione dei tessuti alla produzione di gel e Dpi

Dalla produzione di dispositivi ad alta tecnologia per la rigenerazione di tessuti alla fabbricazione di mascherine e gel igienizzanti: una riconversione portata a termine nel giro di poche settimane che ha permesso alla Rigenera Hbw (azienda napoletana al 100% pur essendo nata a Torino) di non interrompere la produzione in tempo di Covid. A darne notizia è il sito Juorno.it.

Rigenera Hbw è il frutto di un lavoro di ricerca biotecnologica lungo oltre dieci anni che in poco tempo ha saputo affermarsi in oltre 40 paesi nel mondo. Il “marchio Rigenera – spiega una nota aziendale – identifica una linea di dispositivi medicali ad alte performance, appartenenti alla c.d. “classe uno”, grazie alla sua comprovata efficacia, può essere utilizzato da esperti chirurghi con molteplici modalità, nel campo della rigenerazione dei tessuti”.

Della società, nata per iniziativa di due brillanti ricercatori napoletani, Riccardo d’Aquino e Antonio Graziano, dal 2018 fa parte anche Giancarlo Arra, direttore delle relazioni esterne allo Sbarro Health Research Organization (SHRO) di Filadelfia, che si occupa della parte commerciale e delle relazioni esterne della società. Con l’ingresso di Arra i tre giovani professionisti iniziano a costituire dei comparti clinici della società. Nasce così a giugno del 2018 Rigenera Napoli, il braccio operativo al Sud Italia di Rigenera HBW.

IL TEAM

Giancarlo Arra – Imprenditore campano e socio fondatore di Rigenera HBW – Napoli. E’ da molti anni Direttore Relazioni Esterne Sbarro Health Research Organization di Philadelphia che si occupa di finanziare l’eccellenza nella ricerca genetica di base per curare e diagnosticare il cancro, le malattie cardiovascolari, il diabete e altre malattie croniche e promuovere la formazione dei giovani medici in uno spirito di professionalità e umanesimo. E’ stato co-fondatore di SafeCare24 che si occupa di assistenza domiciliare.

Riccardo d’Aquino – Specialista in Chirurgia Odontostomatologica e Co-Fondatore della HBW azienda produttrice di Rigenera di cui ne è anche inventore. Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomastologica e Master in parodontologia. La sua attività scientifica lo vede autore di numerose pubblicazioni con più di 2200 citazioni oltre che di 3 brevetti internazionali riguardanti l’uso di tecniche avanzate nella rigenerazione di tessuti umani.

Antonio Graziano – Co-Fondatore della HBW azienda produttrice di Rigenera di cui è anche inventore. Dottore di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche. E’ Adjunct Assistant Professor – Temple University, Philadelphia, USA. Professore a Contratto del Master in Parodontologia, direttore Prof. M. Aimetti – Università di Torino-Dental School. Ha ricevuto nel 2010 il Premio Goldman SIdP per la Ricerca in Parodontologia. Inventore di 3 brevetti su procedure di selezione e utilizzo clinico di cellule staminali umane.