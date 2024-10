Rigenerare le città, le sfide del futuro: i giovani costruttori del Nord si confrontano a Genova

“La città del futuro”; e ancora: “come innovare gli schemi e le metodologie per raggiungere un’effettiva rigenerazione urbana”. In uno dei momenti più complessi, in cui opportunità di crescita e sviluppo, tematiche come sicurezza, qualità della vita, richiesta abitativa, rischio emarginazione, nuovi servizi per le famiglie, sfidano le città italiane, indipendentemente dalle loro dimensioni, i giovani della macro area nord Ance (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia), accettano il confronto per un ripensamento globale e attuale delle comunità urbane e delle loro strutture, sia edilizie che operative.

Su iniziativa dei giovani di Ance Liguria e della macro area nord, coordinati da Caterina Viziano, sostenuti dal presidente di Ance Liguria, Emanuele Ferraloro, dai consigli generali delle associazioni regionali, si svolgerà venerdì prossimo, 25 ottobre, nella sede del Palazzo della Meridiana a Genova un confronto serrato su alcune esperienze di successo e sulle prospettive future di innovazione efficace per rigenerare le città.

Fra gli esempi presi in considerazione spiccherà il caso della Cavallerizza di Torino, che verrà analizzato anche nella chiave di lettura economica-finanziaria, mentre un focus sarà rivolto alla comunicazione e al marketing, elementi essenziali e irrinunciabili per affiancare i processi architettonici e urbanistici di rigenerazione urbana, intesa anche come elemento per raggiungere concreti obiettivi di sostenibilità.

Il programma