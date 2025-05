Rigenerazione urbana, a Napoli il 29 e 30 maggio il congresso internazionale sulla sostenibilità delle città

Le città contemporanee, epicentro delle grandi sfide ambientali e sociali del nostro tempo, saranno al centro del congresso internazionale “Improving Nature-Smart Policies through Innovative Resilient Evaluations”, in programma il 29 e 30 maggio 2025 presso l’Aula Magna della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in Piazzale Tecchio 80.

Organizzato in collaborazione con la Siev – Società Italiana di Estimo e Valutazione, l’evento si articolerà in una due giorni ricca di interventi scientifici, tavole rotonde e sessioni tematiche sulle strategie di rigenerazione urbana sostenibile, con un’attenzione particolare agli strumenti valutativi multidimensionali in grado di orientare le politiche pubbliche verso modelli più equi, resilienti e partecipativi.

«Le città sono al tempo stesso laboratori delle crisi e fucine dell’innovazione», spiega il promotore dell’evento Prof. Ing. Vincenzo Del Giudice, ordinario di Estimo e Valutazione nell’Ateneo federiciano e decano del settore scientifico-disciplinare CEAR-03/C.

«Viviamo in un’epoca in cui la rigenerazione urbana non può più limitarsi a interventi edilizi o infrastrutturali. È necessario un approccio olistico e valutativo che integri dimensioni ambientali, economiche e sociali. Da qui nasce l’idea di questo congresso, per mettere a confronto accademici, amministratori pubblici e operatori economici sui metodi più efficaci per trasformare le città in spazi più inclusivi, sostenibili e intelligenti».

Tra i relatori di rilievo nazionale e internazionale figurano nomi come Laura Lieto, Vicesindaco di Napoli e Ordinario di Pianificazione Urbana, Alessandra Oppio del Politecnico di Milano, Elena Fregonara del Politecnico di Torino, Francesco Tajani della Sapienza, oltre ai rappresentanti degli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti PPC di Napoli, che patrocinano l’iniziativa. Non manchera’ il punto di vista degli operatori economici circa le implicazioni della rigenerazione urbana sulle comunità locali (Ambrogio Prezioso) e sulla gestione del rischio d’impresa (Francesco Tuccillo). Giuseppe Romano, Commissario della ZES Unica, illustrerà le opportunità offerte dalle recenti semplificazioni normative delle Zone Economiche Speciali (ZES). Il suo contributo si concentrerà sulle sinergie tra ZES e rigenerazione urbana, evidenziando come i nuovi strumenti amministrativi possano agevolare interventi sostenibili e attrattivi per investimenti pubblici e privati, in linea con gli obiettivi di trasformazione delle aree urbane fragili e marginali.