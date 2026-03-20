Rigenerazione urbana a S. Giovanni a Teduccio: tre piazze rifioriscono. Intesa Est(ra)Moenia-100x100Naples

Prende il via a Napoli Est un intervento di rigenerazione delle aree verdi del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, con la manutenzione di piazza Capri, piazza Procida e piazza Ischia.

L’iniziativa nasce dall’accordo tra l’associazione Est(ra)Moenia, guidata da Ambrogio Prezioso, e 100x100Naples, presieduta da Ettore Morra, e rappresenta il primo intervento dell’associazione nell’area orientale della città. Saranno affidati senza fini di lucro circa 5.000 mq di spazi pubblici, nell’ambito della convenzione con il Servizio Verde Pubblico del Comune di Napoli e la Sesta Municipalità.

Le attività, iniziate il 19 marzo 2026, saranno bisettimanali per tre anni e comprenderanno manutenzione del prato, potatura, sistemazione dei cordoli e interventi stagionali sulle piante. Gli spazi, oggi degradati, sono in un contesto urbano complesso ma caratterizzato da numerose energie sociali positive.

“Questo intervento è un tassello fondamentale di un progetto più ampio – spiega Ambrogio Prezioso –. La rigenerazione passa dalla cura quotidiana dei luoghi e dalla presenza stabile sul territorio. Vogliamo collegarlo anche ad altri progetti, come la campagna per la riapertura del Supercinema Teatro SuperNest, chiuso da 44 anni”.

Per Ettore Morra, presidente di 100x100Naples, l’intervento “va oltre la manutenzione del verde: restituisce dignità ai luoghi e costruisce relazioni con le comunità. Prossimamente lavoreremo anche a un progetto dedicato ai bambini nella zona”.