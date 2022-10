Rigenerazione urbana, allarme Uncem: Annullare il bando per i piccoli Comuni

Annullare il bando sulla “Rigenerazione urbana” , riscrivendolo tutto e individuando ” parametri migliori, metodi diversi di valutazione dei progetti che sono necessari”. La richiesta arriva dall’Uncem, Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani, che evidenzia il forte dibattito che si è aperto,dopo la pubblicazione della graduatoria del bando relativo ai Comuni fino a 15mila abitanti, tra gli Enti locali e anche sui media, relativo alle “dimensioni territoriali” delle misure di investimento statali e in particolare del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, tema che è “centrale per il Paese, per il nuovo Governo e per il nuovo Parlamento”, visto che “non vi è crescita e uscita dalle crisi senza territori più uniti e più coesi”. Con l’uso dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale preso come parametro per la graduatoria o altri parametri dati dai bilanci dei Comuni, “non si premia il merito dei progetti – afferma il presidente Marco Bussone – Si fanno graduatorie finte e distorte, che fanno male ai Sindaci e alle comunità. Finanziare così, in quel modo, non ci serve. Crea solo polemiche, genera arrabbiatura contro Stato e Ministeri, contrappone i Sindaci”. “L’assegnazione delle risorse è da rifare in modo efficace e rispettosa dei territori, delle esigenze delle dimensioni territoriali per una vera ‘rigenerazione urbana’ nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Non servono al Paese le separazioni generate tra chi ha o meno risorse per investimenti. Si riscriva tutto. E si faccia più attenzione alle geografie nella piena attuazione del Pnrr e nella assegnazione di altre risorse. Alle polemiche sostituiamo impegno civico per rigenerare unità nel Paese”, sostiene ancora Bussone.