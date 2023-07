Rigenerazione urbana, l’occasione per invertire la rotta: il Position Paper di ASviS alla Camera

La Commissione parlamentare sulle periferie della Camera dei deputati ieri, 4 luglio, ha accolto l’esame del Position Paper del Comitato Scientifico ASVIS di Enrico Giovannini sulla rigenerazione urbana: una rilevante opportunità per invertire la rotta.

Nel resoconto dell’incontro sul sito dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile viene spiegato come “né il Pnrr né la Legge di Bilancio intervengono in modo efficace sulla riqualificazione urbana, e al Paese manca una chiara politica abitativa e occorre arrestare il consumo di suolo”.

Qui l’articolo integrale: https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-17128/position-paper-asvis-su-rigenerazione-urbana-commissione-periferie-una-opportunita

Per approfondire: https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaper/2023/pp_goal_11_governo_territorio.pdf