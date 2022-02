Rilanciare i borghi grazie al wedding, domani via web la presentazione ai sindaci del progetto

“Fare rete, creare collaborazione, interfacciarsi con attori economici ed istituzionali per mettere a sistema una progettualità che si inserisce, a pieno titolo, nell’opera di rivalutazione dei borghi italiani tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Domani, lunedì 7 febbraio, alle ore 11, in un webinar dedicato, Federmep, la federazione degli operatori dei matrimoni e degli eventi privati, insieme a Borghi più belli d’Italia, Progetto borghi e Associazione dimore storiche italiane presenta ai sindaci il progetto ”Destination wedding nei borghi italiani”, un piano operativo da proporre ai comuni che possono beneficiare dei fondi del Recovry plan per l’attrattività delle aree periferiche”. Così Serena Ranieri, Fiorello Primi, Giancarlo Dell’Orco e Giacomo di Thiene, rappresentanti delle associazioni promotrici. ”Il progetto – proseguono gli organizzatori – ha come obiettivo lo sviluppo nei territori del destination wedding, matrimoni celebrati da coppie straniere in Italia, che si trasformano in vere e proprie vacanze per decine, se non centinaia, di ospiti. L’Italia è tra le prime mete nelle preferenze di coppie da tutto il mondo. Il valore economico del mercato è di circa 550 milioni di euro annui con una spesa media per evento pari a circa euro58.600. Oltre alla presenza al giorno del matrimonio e alle feste connesse di benvenuto e di arrivederci, queste centinaia di migliaia turisti permangono di media nel territorio da tre a cinque giorni, apportando valore alle economie dell’intero territorio non solo agli operatori del wedding”.