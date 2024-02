Rilanciare il ruolo della società civile: il progetto collettivo “Piano B” diventa un libro

TESTO di Leonardo Becchetti, Marco Bentivogli, Luigino Bruni, Marta Cartabia, Carla Collicelli, Chiara Giaccardi, Enrico Giovannini, Elena Granata, Luca Jahier, Mauro Magatti, Ugo Morelli, Alessandro Rosina, Roberto Rossini, Paolo Venturi, Giorgio Vittadini) – Donzelli Editore

“Non un partito, ma uno «spartito», un manifesto per rilanciare il ruolo politico della società civile, grande ricchezza del nostro Paese. Si presenta così Piano B. Uno spartito per rigenerare l’Italia, il saggio a più voci che Donzelli Editore manda nelle librerie il 23 febbraio.

Il libro segna un nuova tappa nel percorso di “Piano B”, un’iniziativa lanciata la scorsa estate al Meeting di Rimini e promossa da 15 personalità (Leonardo Becchetti, Marco Bentivogli, Luigino Bruni, Marta Cartabia, Carla Collicelli, Chiara Giaccardi, Enrico Giovannini, Elena Granata, Luca Jahier, Mauro Magatti, Ugo Morelli, Alessandro Rosina, Roberto Rossini, Paolo Venturi, Giorgio Vittadini) legate a reti della società civile e a movimenti giovanili che si riconoscono in alcune “parole fondative” su cui costruire un nuovo paradigma di sviluppo, alternativo a quello dominante.

Per cambiare la rotta di un mondo che fa i conti con guerre, crisi climatica, crisi economica, crisi dei diritti, disuguaglianze e povertà, da dove possiamo iniziare?

Alla domanda, il progetto collettivo riassunto dal nuovo saggio, cerca di rispondere sottolineando che al centro del discorso politico debba essere riportata la persona, intesa in tutte le sue dimensioni. “Ciò significa abbandonare la prospettiva individualistica: la persona è tale perché è in relazione con il resto dell’umanità e tutte le forme di vita, è aperta all’altro e all’infinito; la persona esiste solo in rapporto al luogo in cui vive, all’ambiente nel quale si colloca, all’insieme dei rapporti che costruisce. Puntare sulla persona significa prendersene cura dalla nascita alla morte, investendo sulla sua educazione e formazione; preoccuparsi del lavoro e dell’abitare; adoperarsi per la tutela dell’ambiente, per la rigenerazione dei territori e delle forme democratiche dello Stato. Significa, inoltre, ripartire dalla Costituzione e impegnarsi per metterla in atto”.

“Piano B – spiegano i fondatori del progetto – muove dalla certezza che l’attuale modello di sviluppo è malato, il progresso economico di per sé non garantisce la felicità: la domanda più profonda di ‘ben-vivere’ ci spinge a porre l’attenzione su altri fattori, come la salute, l’istruzione, la qualità della vita relazionale, la crescita e la ricchezza delle opportunità. Per realizzare questo progetto, alle due mani tradizionali dell’economia (mercato e istituzioni) deve unirsi una terza mano – delle imprese e delle organizzazioni sociali responsabili – e una quarta – della cittadinanza attiva. Un sistema a quattro mani è l’unico in grado di promuovere la crescita e la vitalità della società civile, che è la vera forza della democrazia. La sfida per un futuro più desiderabile passa da un rilancio della partecipazione. Per rispondere alla complessità del presente, Piano B propone dunque un nuovo paradigma sociale e civile, declinato in diciassette parole fondative e fortemente legato ai concetti di generatività, solidarietà e sostenibilità, così presenti nel pensiero e nelle azioni di papa Francesco. Per ognuna di queste parole si parte dall’interpretazione angusta e limitante della cultura contemporanea per aprire l’orizzonte verso una visione più ampia e generativa, che mette in connessione il pensiero con le buone pratiche che già esistono nel nostro paese, ma che spesso restano in sordina. Un progetto politico ambizioso, quello del Piano B, che mira a far risuonare la sinfonia dell’Italia attiva, facendo emergere una visione comune, in grado di incidere sull’opinione pubblica e sulla politica. Com’è già accaduto in occasione della recente riforma costituzionale promossa dalla società civile, che ha portato a introdurre nella Costituzione lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela delle future generazioni. Continuando su questa strada, la scommessa di Piano B è quella di diventare un punto di riferimento aggregante, che aiuti a orientare il cambiamento verso un benessere diffuso, equo e sostenibile”.

Il progetto Piano B è accompagnato da un sito web nato per diventare una base comune, concettuale e pratica, in grado di crescere nel tempo grazie alle buone pratiche e alle ulteriori elaborazioni concettuali che vorranno alimentare la piattaforma di quanti si impegnano per il bene comune nel settore privato, in quello pubblico e nelle organizzazioni del terzo settore, per dare risposte concrete ai bisogni delle persone e delle comunità. Il sito illustra e mette in relazione le parole fondative del progetto, coniugandole con “parole operative” (comunità educante, giustizia riparativa, amministrazione condivisa, comunità energetiche tra le altre) appellandosi ai principi della cittadinanza attiva, della partecipazione, del senso civico e del capitale sociale.