Rilancio di Bagnoli, via agli incontri sul progetto vincitore del concorso internazionale UrbaNature

Approfondire i contenuti del progetto vincitore del Concorso Internazionale di idee “Bagnoli UrbaNature” e raccogliere contributi da parte degli stakeholder per una completa e condivisa valorizzazione del nuovo volto di Bagnoli. E’ questo l’obiettivo dei tre incontri digitali – in programma il 15, il 17 e il 22 giugno 2021– promossi da Invitalia e dal Commissario Straordinario di Governo per il risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. Grazie agli incontri sarà possibile analizzare il progetto “Balneolis e la nuova stagione felix”, di S.B. Arch- Studio Bargone Architetti Associati, capogruppo del team, su tre temi specifici legati soprattutto agli usi collettivi, alle modalità di fruizione dell’area e a nuovi modelli di gestione.

Ecco il calendario con i temi in discussione e gli appuntamenti a cui è possibile iscriversi dal sito di Invitalia

15 giugno – ore 16: Connessioni territoriali e accessibilità dell’area

17 giugno – ore 16: Aree verdi e spazi pubblici all’aperto

22 giugno – ore 16: Edifici esistenti e nuove costruzioni

Nel corso di tutti e tre gli eventi digitali sarà attiva una chat per interagire con i relatori.

Tutti gli stakeholder territoriali che abbiano analizzato il progetto, anche attraverso la partecipazione agli incontri tematici, avranno la possibilità di offrire il proprio contributo inviando una proposta o un parere specialistico su uno dei temi specifici indicati.

È possibile inviare il proprio contributo, accedendo all’area riservata del sito dedicato al concorso, a partire dal 15 giugno e fino al 30 giugno 2021.

I contributi ricevuti, se ritenuti coerenti con il progetto vincitore, saranno presi in considerazione da Invitalia nelle successive attività progettuali.

L’Agenzia inoltre, a conclusione del processo di ascolto attivo, pubblicherà un report finale con gli esiti dell’iniziativa.