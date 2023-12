Rina apre all’ingresso del Fondo Italiano d’Investimento SGR

Finalizzato l’ingresso di Fondo Italiano d’Investimento SGR (rappresentato dall’a.d. Davide Bertone) nella compagine societaria di Rina Spa. L’operazione prevede un’iniezione di capitali fino a 180 milioni di euro sotto forma di equity e una ripartizione delle quote che vede Registro Italiano Navale mantenere la maggioranza, Fondo Italiano d’Investimento e un pool di co-investitori da esso guidati rilevare una quota di minoranza fino al 33 per cento e il management aziendale partecipare al capitale con circa il 3,5 per cento.