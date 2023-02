Rincari nei trasporti a Napoli, Milano, Roma: se ne parla a “Mi Manda RaiTre”

Da inizio anno i consumatori devono fare i conti con l’aumento del prezzo dei biglietti per il trasporto pubblico, che si aggiunge all’incremento del costo dei carburanti, causato dallo stop al taglio delle accise, e agli aumenti dei pedaggi autostradali: un 2023 difficile per quanto riguarda i rincari nei trasporti. È l’argomento di cui si occupa ”Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 18 febbraio alle 9 su Rai 3 e condotto da Federico Ruffo. A Napoli, Milano e molte altre città italiane il costo del biglietto è già aumentato, a breve toccherà anche a Roma: la città è maglia nera per il tempo medio che serve per raggiungere il luogo di lavoro o studio – 52 minuti in media – con un tempo di attesa medio alle fermate di circa 16 minuti. Il 20% dei passeggeri deve effettuare, nel tragitto casa/lavoro o scuola, due o tre cambi di linea. Da Roma parte l’inchiesta di ”Mi Manda RaiTre”, per poi analizzare le esperienze dei cittadini a Napoli e Milano: l’aumento del costo del biglietto corrisponde ad un servizio più efficiente, mezzi in orario e ben mantenuti, viabilità più sostenibile? Tra gli ospiti: Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di Roma; Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano; Stefano Vignaroli, ex presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta del ciclo illecito dei rifiuti; Alberto Zornan, direttore generale Atac; Umberto De Gregorio, presidente e Ad Eav; Claudia Fusani, giornalista; Luigi Gabriele di Consumerismo No Profit.