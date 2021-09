Rincaro del pane, Confcommercio Campania lancia l’allarme. Vertice alla Regione: Intervenga il Governo

Stamane il presidente Unipan-Confcommercio Campania Domenico Filosa è stato ascoltato, su sua richiesta, dalla Commissione Agricoltura della Regione Campania, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo e del presidente della Commissione Francesco Saverio Borrelli. L’audizione era stata richiesta dallo stesso Filosa, per illustrare la drammatica situazione in cui si trovano i panificatori a causa degli incrementi abnormi del costo delle materie prime alimentari ed energetiche che stanno mettendo in ginocchio le 4 mila imprese campane della panificazione e rischiano di provocare un aumento drammatico, a carico dei consumatori, del costo del pane. Alla riunione hanno partecipato anche l’Associazione provinciale libera panificazione napoletana e l’Associazione panificatori provincia di Salerno.

Filosa ha illustrato nei dettagli la situazione insostenibile in cui si trovano i panificatori che non riescono più a far fronte agli aumenti delle materie prime e dell’energia, per cui, in assenza di interventi da parte delle Istituzioni, gli aumenti del prezzo del pane saranno inevitabili.

L’assessore Caputo ed il presidente Borrelli hanno condiviso pienamente il grido d’allarme delle Associazioni e la gravità delle conseguenze sociali di un aumento del prezzo del pane.

Le Associazioni ed i rappresentanti della Regione hanno concordato alcune iniziative da attuare immediatamente, tra le quali: la richiesta al Governo di misure urgenti di sostegno al settore, la richiesta alla Prefettura di attivare un tavolo di crisi con la partecipazione dei rappresentanti dei panificatori e la contemporanea convocazione presso la Regione di un tavolo permanente di monitoraggio, l’intensificazione della lotta all’abusivismo.