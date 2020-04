“Rincontriamoci”, sostegno agli spazi culturali: 1,5 milioni di euro da Compagnia San Paolo

La Fondazione Compagnia di San Paolo stanzia ulteriori 2,5 milioni per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus. Un milione e mezzo sarà dedicato al bando “Rincontriamoci_sostegno agli spazi culturali, civici e d’incontro del territorio”, dedicato a centri culturali e civici che “saranno una risorsa fondamentale per la ricostruzione di relazioni fra i cittadini a emergenza superata, ma rischiano alle attuali condizioni di chiudere la propria attività, privando così il momento della auspicata ripartenza di una risorsa culturale, sociale e civica imprescindibile”. I richiedenti dovranno fornire una bozza di piano di mantenimento e rilancio della propria attività in funzione della situazione attuale e quale tipo di investimento sarebbe utile per prepararsi a svolgere il proprio ruolo nel futuro prossimo, quale riorientamento delle attività alla luce di nuove condizioni e bisogni emersi. Le iniziative dovranno essere presentate entro il 4 maggio 2020 all’indirizzo mail: missionepartecipazione@pec.compagnia.torino.it, con oggetto nome dell’ente proponente e nome del bando “RINCONTRIAMOCI_ sostegno agli spazio culturali, civici e d’incontro del territorio”. Altri 240 mila euro andranno a iniziative di carattere emergenziali per beni di prima necessità verso persone fragili, 880 mila euro saranno dedicati all’Oncologia pediatrica del Regina Margherita e 100mila euro a favore dell’Edisu Piemonte e dell’Its per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.