Rinnovabili, Anacapri avvia la Cer: avviso pubblico per i partner tecnici

Il Comune di Anacapri accelera la sua transizione ecologica con un passo storico: l’avvio ufficiale del percorso per la costituzione della Comunità energetica rinnovabile (Cer). L’amministrazione, guidata dal sindaco Francesco Cerrotta, ha approvato l’atto di indirizzo e ha immediatamente pubblicato un avviso pubblico per individuare i partner tecnici e gli aggregatori territoriali che affiancheranno il Comune in questa cruciale iniziativa. Questa mossa strategica posiziona Anacapri all’avanguardia nell’impegno per la sostenibilità ambientale, la riduzione delle emissioni di CO² e il coinvolgimento diretto della cittadinanza nella produzione e gestione di energia pulita. La Comunità energetica rinnovabile è un modello innovativo che permette a cittadini, imprese ed enti locali di unirsi per produrre, consumare e condividere energia elettrica generata da fonti rinnovabili a livello locale. I benefici attesi per il territorio di Anacapri sono triplici e immediati. Vantaggio ambientale: drastica riduzione delle emissioni di CO² e un impegno concreto per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico dell’Isola. Vantaggio economico: risparmi diretti sulle bollette energetiche per i partecipanti (prosumer), grazie agli incentivi statali e al sostegno del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite il Gse. Vantaggio sociale: promozione della coesione sociale, diffusione della cultura energetica sostenibile e partecipazione attiva dei cittadini alla gestione di una risorsa fondamentale.

L’avviso pubblico appena pubblicato è rivolto a soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore delle energie rinnovabili. L’obiettivo è selezionare partner in grado di garantire il successo tecnico e amministrativo della Cer. Questi partner saranno fondamentali per: la progettazione e l’attivazione della Comunità, lo sviluppo e la gestione tecnica degli impianti, l’amministrazione e la rendicontazione degli incentivi. “La costituzione della Cer non è solo un atto amministrativo, ma un vero e proprio patto con il futuro del nostro comune,” dichiara il Sindaco Cerrotta. “Vogliamo rendere Anacapri un modello di transizione energetica, creando un circolo virtuoso tra produzione, consumo e condivisione che porti benefici economici e ambientali a tutta la nostra comunità.” L’iniziativa è parte integrante dell’obiettivo europeo di decarbonizzazione entro il 2050. L’avviso integrale, le specifiche per la partecipazione e la modulistica sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale del Comune di Anacapri.