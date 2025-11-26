Rinnovabili, asse tra centri di ricerca e aziende innovative: Graded al Seminario della Federico II

“Energie rinnovabili: un percorso impegnativo dalla ricerca al mercato”: Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato con un intervento dell’ingegnere Maria Teresa Russo al seminario organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II presso la Facoltà di ingegneria di Piazzale Tecchio. Keynote speaker della giornata il professore Jochen Großmann, che ha presentato la società di ingegneria GICON®, illustrando il percorso per raggiungere il TRL 9 (Technology Readiness Level 9), ovvero il massimo livello di sviluppo tecnologico, che indica che la tecnologia è completamente qualificata, collaudata e comprovata attraverso il successo delle operazioni in un ambiente reale. A seguire riflettori puntati sul panel “Synergia: Synergic cooperation of research centers and innovative companies for sustainable design and development of renewables”, dove Maria Teresa Russo ho presentato la società napoletana con una panoramica generale sui progetti di ricerca, le attività condotte dall’azienda e l’impegno in materia di sostenibilità.