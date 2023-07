Rinnovabili, contrasto al caro bollette con le prime due Comunità energetiche progettate dai Periti Industriali 

Nel Lazio nasceranno le prime dueprogettate daiMicigliano e Castel Sant’Angelo si aggiudicano, infatti, i fondi stanziati per realizzare progetti di autoconsumo da fonti rinnovabili. Progetti valutati positivamente tra i complessivi 105 presentati a seguito dell’finanziato dalper le aree del sisma 2009-2016. Il programma mette a disposizione dei comuni di quelle zone 68 milioni di euro per favorire la realizzazione degli impianti di energia rinnovabile e la nascita delle Comunità energetiche rinnovabili.Nel dettaglio le due CER, che saranno realizzate sul progetto dei Periti Industriali iscritti all’ordine di Rieti, e chesi pongono l’ obiettivo di azzerare quasi totalmente i consumi elettrici con un risparmio in bolletta stimato di circa l’80 per cento, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici.Una grande occasione di risparmio per tutti i residenti nei comuni di Castel Sant’Angelo e Micigliano che hanno deciso di aderire volontariamente all’iniziativa rispondendo alle sollecitazioni delle due amministrazioni che diventeranno membri a tutti gli effetti della futura comunità energetica rinnovabile, in qualità di Produttori-Consumatori.L’iniziativa si muove a valle dell’accordo firmato dal Cnpi con Ancitel Energia e Ambiente secondo il quale i Periti Industriali iscritti agli albi provinciali potranno offrire la propria professionalità e competenza a tutte quelle amministrazioni pubbliche delle aree colpite dal sisma del 2016 che vogliono accedere ai bandi per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili.In particolare, nel Comune di Castel Sant’Angelo saranno realizzati 187 impianti sui tetti degli immobili di privati cittadini e di 4 impianti sugli edifici e nei parcheggi del Comune oltre che sistemi di accumulo e stazioni di ricarica per veicoli elettrici.A Micigliano, invece, sono circa 60 i cittadini che hanno aderito all’iniziativa che prevede la realizzazione di altrettanti impianti sui tetti con relativo sistema di accumulo. Questo consentirà di diversificare i tempi di consumo dell’energia, da quelli della produzione della stessa. Mediante il sistema di accumulo si riuscirà ad immagazzinare l’energia elettrica prodotta in eccesso durante i periodi di elevato irraggiamento, rendendola disponibile nei momenti di maggior bisogno. In questo modo, si ridurranno le richieste di energia elettrica e di conseguenza il costo delle bollette.I due progetti laziali accanto a quello realizzato precedentemente a Marghera, località del Comune di Venezia, fanno da apripista a diverse iniziative che la categoria sta portando avanti in tutta Italia sul tema, dando concretezza al tour che ha impegnato il Cnpi nell’ultimo anno e mezzo toccando diverse città italiane per sensibilizzare le amministrazioni locali sul tema.“Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti a sostenere le amministrazioni locali e soprattutto le famiglie nella sfida alla povertà energetica”, ha commentato il. “L’approvazione dei due progetti realizzati da nostri iscritti all’ albo e finanziati con i fondi del Pnrr – ha concluso – rappresenta la realizzazione concreta di un’attività che, come categoria, ci vede protagonisti, impegnati sul territorio da molto tempo per portare questo Paese verso una vera transizione energetica”.