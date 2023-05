Rinnovabili ed efficienza energetica: dall’Ue call per Comuni ed enti locali

European City Facility ha lanciato il suo quinto bando per garantire un contributo fisso di 60.000 euro per lo sviluppo di un concetto di investimento mirato all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Il programma è aperto a tutti i Comuni, autorità locali, ai loro raggruppamenti e agli enti pubblici locali dei 27 Stati membri dell’Ue. I candidati devono avere un piano climatico e/o energetico, ciò include i Paesc, sviluppati nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, o altri piani climatici e/o energetici con obiettivi di mitigazione. Il 5ˆ bando è stato aperto il 28 aprile e chiuderà il 30 giugno 2023 e il 30 maggio, alle ore 10, l’associazione di enti locali e territoriali Alleanza per il Clima organizzerà una sessione informativa online in italiano per tutti gli interessati allo sviluppo di un concetto di investimento e per conoscere meglio l’iniziativa.