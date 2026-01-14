Rinnovabili, fondi Pnrr Parco Agrisolare: contributi a fondo perduto fino all’80%

Il comparto agricolo e agroindustriale italiano ha una nuova, importante, occasione per abbattere i costi energetici e puntare sulla sostenibilità. È infatti operativa la misura del Pnrr ‘Parco Agrisolare’, che mette a disposizione contributi a fondo perduto fino all’80% per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali. Lo ricorda Assofotovoltaica, associazione dei produttori fotovoltaici. L’obiettivo del bando è duplice: promuovere l’energia pulita e favorire l’autoconsumo, riducendo la dipendenza delle aziende dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia. Oltre ai pannelli solari, l’agevolazione copre interventi complementari come rimozione e smaltimento dell’amianto dalle coperture, interventi di isolamento termico e installazione di sistemi di accumulo per stoccare l’energia prodotta. La misura si rivolge a una vasta platea di beneficiari, tra cui imprese agricole, aziende zootecniche e industrie agroindustriali, sia in forma singola che associata (cooperative). Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per sabato 7 febbraio, salvo la possibilità di chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi. “Oltre al risparmio immediato garantito dal contributo a fondo perduto, l’investimento permette di valorizzare le strutture esistenti senza consumo di nuovo suolo, garantendo alle aziende una maggiore competitività e una crescita strutturale a lungo termine”, spiega Assofotovoltaica.