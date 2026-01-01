Rinnovabili, il futuro del fotovoltaico? Sono le celle solari plasmoniche

L’Energia solare è una delle principali fonti di Energia rinnovabile in Italia. Tuttavia, gli alti costi e la complessità del processo di produzione degli attuali sistemi fotovoltaici la rendono poco accessibile a famiglie e imprese. Uno studio, pubblicato sulla rivista Small dai ricercatori della Sapienza, in collaborazione con l’Istituto di Cristallografia del Cnr Beam Engineering for Advanced Measurements Co. (Usa), ha consentito la realizzazione di efficienti ed ecosostenibili celle solari meno costose, alternative a quelle tradizionali in materiali di silicio. “Tale sistema fotovoltaico sfrutta eterostrutture ibride a base di nanoparticelle d’oro e d’argento come agenti fotosensibilizzanti – spiega Luciano De Sio della Sapienza, coordinatore dello studio – La loro peculiare geometria e la combinazione dei metalli favoriscono un eccellente assorbimento della luce solare nel visibile e nel vicino infrarosso”.

I nuovi dispositivi presentano un’ottima stabilità fotoelettrica preservata grazie al trascurabile aumento di temperatura che non inficia le prestazioni del sistema. Connettendo in serie più celle solari è possibile incrementarne le prestazioni, tanto da poter sostituire una comune batteria e alimentare un dispositivo elettronico, come un cronometro da laboratorio, permettendone il corretto funzionamento. I risultati mostrano una tecnologia interamente basata sulle proprietà chimico-fisiche di nanomateriali avanzati, costituendo un’alternativa e una promettente linea di ricerca che può portare verso una nuova generazione di dispositivi fotovoltaici più efficienti, sostenibili e facilmente integrabili in diverse applicazioni, per sostenere l’alimentazione di ospedali da campo, laboratori mobili e il soddisfacimento del fabbisogno energetico della popolazione.

