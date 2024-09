Rinnovabili, Italia Solare: Testo Unico porta nuove complicazioni

“Il lavoro svolto per realizzare il Testo Unico sulle rinnovabili è apprezzabile, ma il risultato è incoraggiante perché non troviamo semplificazioni ma, anzi, nuove complicazioni”. Lo ha dichiarato Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare, durante le audizioni sull’AG 187 (Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili). “Ad esempio – ha spiegato Viscontini – l’introduzione del titolo edilizio per tutti gli impianti fotovoltaici, un peso per i cittadini, gli operatori e gli uffici tecnici dei Comuni; inoltre, non è stata risolta la distinzione delle competenze regionali e statali, che è confusa e illogica Servire introdurre più semplificazione per gli impianti nelle aree idonee, anche per dare senso all’individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni È importante poi realizzare la piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze autorizzative (SUER), anche per avere visibilità e monitoraggio dello sviluppo degli impianti e delle infrastrutture di rete comprese”.