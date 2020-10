Rinnovabili, ultimo bando MaRINET2 rivolto agli sviluppatori di tecnologie

Sono aperte le candidature al quinto e ultimo bando MaRINET2 per l’accesso gratuito ad infrastrutture di test e ricerca per lo sviluppo di tecnologie per le energie rinnovabili offshore. Il bando è rivolto agli sviluppatori di tecnologie per le energie rinnovabili offshore, tra cui l’energia eolica offshore, il moto ondoso e l’energia mareomotrice, a livello di sistema e di componenti.

Sarà possibile accedere alle strutture di prova tra il 18 gennaio e il 17 luglio 2021. La valutazione e la selezione delle candidature avverrà tra il 19 ottobre 2020 e il 15 gennaio 2021.

L’importo totale fornito da MaRINET2 per l’accesso gratuito ai test ammonta attualmente a 4.8 milioni di euro. Finora, gli sviluppatori di 18 paesi UE e 5 paesi extra UE hanno beneficiato di quasi 400 settimane di test.

La scadenza per partecipare è fissata al 16 ottobre 2020.

MaRINET2 è un progetto finanziato dal programma Horizon 2020 della Commissione europea e coordinato dal MaREI (Marine and Renewable Energy Ireland) Centre dell’University College di Cork. Il progetto è stato creato per accelerare lo sviluppo di tecnologie per le energie rinnovabili offshore, fornendo accesso gratuito a una rete di 57 strutture di ricerca in tutta Europa.