Rinnovo del Consiglio camerale di Napoli, conferenza stampa delle “Associazioni storiche”

Si terrà domani, giovedì 3 aprile, alle ore 13, nella sede dell’Acen la conferenza stampa “per aggiornare l’opinione pubblica – si legge in una nota – sugli sviluppi, non solo legali, legati al rinnovo degli organi della Camera di commercio di Napoli, che vedono le Associazioni datoriali storiche della città in posizione assolutamente marginale”.

“La conferenza – prosegue il comunicato – sarà l’occasione per evidenziare le maggiori incongruenze che hanno consegnato, per ora, la terza Camera di commercio d’Italia ad associazioni misconosciute ed evanescenti, relegando – attraverso procedure fantasiose e profondamente contestate – le Associazioni storiche, universalmente riconosciute, presenti al Cnel e firmatarie di contratti collettivi di lavoro, ad un ruolo di comparsa. Da ciò, l’anomalia – esclusivamente napoletana – nel sistema della rappresentanza imprenditoriale, determinatasi con l’avallo della Regione Campania”.

L’incontro indetto con la stampa sarà anche l’occasione per illustrare più chiaramente la posizione delle Associazioni anche in seguito dell’accoglimento di ulteriori denunce e numerosi ricorsi legali proposti negli ultimi mesi.

Alla conferenza stampa interverranno Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli, Angelo Lancellotti, presidente dell’Acen, Giuseppe Cerella, presidente della Claai Napoli e Pasquale Russo, presidente di Confcommercio Campania.