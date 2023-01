Rinnovo del Consorzio Sannio Alifano, la soddisfazione di Confagricoltura Campania

“Confagricoltura Campania – si legge in una nota – esprime soddisfazione” per la vittoria della compagine della lista n.1 Sviluppo e Progresso per il Sannio Alifano in seguito al rinnovo delle cariche elettive consortili del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano di domenica 29 gennaio 2023. si tratta, continua il comunicato, “di un’affermazione che premia il lavoro del capolista e Presidente uscente, Franco Dalla Rocca, per l’egregia sinergia messa in campo con le istituzioni in un continuo dialogo con il territorio”.

Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, che era già intervenuto a sostegno della lista, commenta: “Legalità e Trasparenza al Servizio della Comunità è lo slogan elettorale su cui la lista n.1 Sviluppo e progresso per il Sannio Alifano e il Presidente Della Rocca hanno basato la campagna elettorale, quegli stessi principi che sono la pietra miliare della nostra organizzazione. Un consenso così forte da parte dell’elettorato è il frutto di un lavoro costante che il Presidente Della Rocca è stato in grado di assicurare nel corso del suo mandato e che siamo certi potenzierà nel prossimo quinquennio”.