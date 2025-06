Rino Gattuso è il nuovo Ct della Nazionale italiana di calcio

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. Si legge sul sito della Figc. In Italia ha allenato, tra le altre, Milan e Napoli mentre da calciatore è stato una colonna dei rossoneri, con i quali ha vinto tutto. Ha iniziato la carriera da giocatore in Serie A nel 1998, nelle file della Salernitana. È stato campione del mondo con l’Italia nel 2006, in Germania.