Rinuncia all’eredità per chi ha la cittadinanza italiana

Coloro che hanno cittadinanza italiana possono rinunciare all’eredità, ai sensi dell’articolo 519 del codice civile presso la Rappresentanza diplomatico – consolare italiana. I fratelli che sono cittadini stranieri, quindi che non hanno cittadinanza italiana, possono rinunciare all’eredità della mamma, con atto pubblico fatto presso notaio locale russo o argentino o chi per esso ; tale atto notarile deve essere successivamente tradotto e legalizzato per essere utilizzato in Italia. Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare. Nei paesi nei quali tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare. Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da legalizzare. Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.Gli atti saranno poi trasmessi presso la cancelleria del tribunale del luogo di ultima residenza della mamma, affinché la rinuncia all’eredità sia poi inserita nel registro delle successioni.Art. 519 del codice civile. Dichiarazione di rinunzia: La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.