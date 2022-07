Rinvenuto un cadavere nella campagna di Pianura, potrebbe essere il 27 enne scomparso a Napoli

Il corpo senza vita di un uomo e’ stato trovato in via Pignatiello, a Napoli, in una zona di campagna del quartiere Pianura della citta’. Sebbene le operazione di identificazione siano ancora in corso, secondo quanto si e’ appreso potrebbe essere quello di Andrea Covelli, il ragazzo di 27 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 29 giugno. Sul cadavere sono state riscontrate ferite riconducibili a colpi di arma da fuoco. Sulla scomparsa di Covelli stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del commissariato Pianura.