TORINO (ITALPRESS) – Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera all’Allianz Stadium, e’ stata rinviata. Lo ha deciso il prefetto di Torino, Claudio Palomba. “Nel pomeriggio odierno si e’ tenuto in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – presieduto dal Prefetto e con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, oltre ai componenti ordinari: Sindaca, Questore e Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza”, si legge nel comunicato della Prefettura di Torino. “Nel corso della riunione l’Assessore Regionale alla Sanita’ ha riferito le risultanze e le valutazioni dell’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte in merito alla situazione determinata dal cd ‘coronavirus’ e alle misure precauzionali, nonche’ l’esigenza di evitare assembramenti massivi. Nell’ambito della riunione, sentiti anche i Ministeri competenti, e’ stata condivisa l’adozione, da parte del Prefetto, dell’ordinanza contingibile ed urgente con la quale si dispone il differimento della partita di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma nella serata del 4 marzo 2020”.

(ITALPRESS).

L’articolo Rinviata la semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Juve e Milan proviene da Italpress.