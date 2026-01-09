Rio Tinto e Glencore riprendono le trattative per la maxi fusione

Roma, 9 gen. (askanews) – Dopo circa due anni di stop Glencore e Rio Tinto hanno ripreso le trattative su una fusione che darebbe vita al primo gruppo globale nell’estrazione mineraria. Lo hanno comunicato separatamente le due società nel corso della notte.

L’operazione si configurerebbe come una acquisizione di Glencore da parte di Rio Tinto. I termini di una eventuale combinazione devono essere ancora discussi e le società precisano che non vi è certezza di un’intesa. Secondo il Financial Times nell’eventualità che procedano i due gruppi darebbero vita a un gigante con un valore stimato oltre 260 miliardi di dollari. (fonte immagine: Tio Tinto)