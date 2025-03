Riparte Cenerentola 24, il programma di Ciro Florio in onda su real time

Sono iniziate le riprese della nuova edizione del format televisivo “Cenerentola24 “, il reality in onda su Real Time il sabato pomeriggio a partire dalla prossima primavera / estate che vede come brillante, assoluto protagonista Ciro Florio , il mago del make-up & hair dress italiano, capace con la sua professionalità e le sue tecniche innovative, giammai ricorrendo all’uso del bisturi, di nascondere per 24 ore le imperfezioni fisiche di “Cenerentole” e “Cenerentoli”, donando momenti di gioia e sorrisi a tutti i partecipanti al programma. “Dopo un anno sabatico, di grandi riflessioni e tanta sofferenza dovuta alla perdita della mia amatissima compagna Maria, e non ultimo, la scomparsa del mio grande papà Mario, unico maestro di vita e nella professione”, ha detto Florio, “ritorno in onda su rete nazionale con il mio format vincente dedicandolo a tutti coloro che in qualche modo si sentono un po’ emarginati dalla società perché imperfetti nella loro fisicità. Il mood di quest’anno”, ha continuato Florio, “è quello di donare un’immagine gradevole “per un giorno” ai nostri protagonisti con un intervento minimal per le tecniche da applicare e l’utilizzo di prodotti della cosmesi facenti parte della linea trucco di “Cenerentola24” e dello skincare “Azzurra Belli” che ha un doppio effetto rimpolpante e rassodante del volto. Per il discorso “capelli”, ha detto infine Florio, “assolutamente innovativo è l’utilizzo nel programma di filler che aumentano il volume dei capelli grazie anche all’acido ialuronico che favorisce la crescita degli stessi.” Tra le tante novità di quest’anno di “Cenerentola 24”, da menzionare, un’area dedicata ai tutorial in cui ci sarà la possibilità di apprendere le tecniche ed i segreti del maestro Florio e dei suoi eccellenti partner, in primis Antonio Puzio di AP Tricosistem con la sua tecno-cosmetica. L’essenzialità, che si traduce nel minimo intervento estetico al fine di ottenere il massimo risultato di bellezza rappresenta dunque il concept di tutte le attività del maestro Florio, compreso quelle didattiche, mirando a conseguire un risultato assolutamente “correttivo” e non di “trasformazione”.