Riparte il corso dell’ITS Moda Campania per “Innovation Leather Manager”. Iossa e Palmieri: Formazione vera per comparti strategici

"Riparte il corso dell'ITS Moda Campania interamente finanziato dalla Regione Campania, l'obiettivo è formare una figura specializzata destinata al settore moda. Formazione vera e concreta per settori produttivi e strategici della Campania: calzatura, pelletteria e guanteria". Cosi Serena Iossa, responsabile del Politecnico del Cuoio, avviando il nuovo biennio del corso ITS per Innovation Leather Manager, che è stato presentato presso la sede centrale della Stazione Sperimentale delle Pelli e delle materie concianti al Parco Tecnologico Adirano Olivetti di Pozzuoli. Saranno protagonisti 23 'nuovi' corsisti. Tra questi anche dipendenti di aziende della filiera moda-pelle tra cui Calpierre e Russo di Casandrino. Per il primo giorno sono stati accolti dalla responsabile del Politecnico del Cuoio Serena Iossa e dalla intera squadra SSIP.

“Accogliere questi ragazzi – ha aggiunto – è una grande soddisfazione. Anche se siamo alle prime battute, li ho trovati tutti da subito coinvolti e motivati. Non vediamo l’ora, tutti, di lanciarci in questa nuova sfida”.

A salutare i ragazzi anche il Direttore Generale della SSIP Edoardo Imperiale e Carlo Palmieri, presidente dell’ITS MIA MODA CAMPANIA. La Fondazione ‘ITS MODA CAMPANIA’ nasce nel 2017 a Napoli ed è uno dei 15 ITS della Regione Campania. Ha la finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnico scientifica, di sostenere le misure dello sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro a sostegno dello sviluppo per l’indirizzo/settore di riferimento “Sistema Moda”. “Lavoriamo – ha spiegato Palmieri – per le imprese, perché formiamo figure professionali che saranno in grado di migliorare i processi di sostenibilità e di contribuire alla transizione digitale, e per i giovani che, grazie alla nostra attività ed alla visione degli imprenditori del settore, trovano sbocchi occupazionali”.