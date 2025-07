Riparte il Napoli Fringe Festival diretto da Laura Valente, 16 eventi estivi gratuiti

Dopo il successo del debutto con il filosofo Massimo Cacciari e Opera in transizione di Mimmo Borrelli, riparte il Napoli Fringe Festival, direttrice artistica Laura Valente, con 16 eventi estivi che trasformeranno la città in un palcoscenico diffuso, vero cuore del programma Napoli 2500, tra teatri, fondazioni, ma anche parchi archeologici, il Real Albergo dei Poveri, Palazzo Venezia, il carcere di Secondigliano. Il Napoli Fringe Festival è ispirato al modello del Fringe di Edimburgo e realizzato in partnership con i festival di Milano e Torino. Si parte con Razze di mare in Metropolitana (protagonista il Centro Nazionale di Produzione della Danza – Körper) e con A Risa – Ria Rosa e Farfariello presso la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce. Domani, ore 20,30, The City Song Napoli sessions (Fondazione Banco di Napoli in collaborazione con il governo belga, a cjura di Thomas Noël e Mimmo Maglionico) e Becoming Napulitan nella Cavea di Piazza Garibaldi (con Tartaglia Aneuro e Capone & BungtBangt). Il 18 luglio (ore 18) Chiano Chiano al Parco delle Tombe di Virgilio e di Leopardi, già sold out. Nella Cavea si terrà invece Nel Cerchio di Neapolis, body painting, danza e musica di Gigi Di Luca. Il programma prosegue il 19 luglio (ore 21.00) con Queen Bidet in Sala Assoli sulla figura della regina Maria Carolina. Il 19 e il 20 luglio A Ferrovia in Piazza Garibaldi, laboratorio partecipato con le ragazze e i ragazzi del territorio. Alle 10,00 in Sala Assoli That Day progetto nato a Zdar al Festival internazionale Korespondance, nella Repubblica Ceca. Il 20 luglio, ore 11.00, Guarrattelle in viaggio con Pulcinella 500 anni portati bene! spettacolo di burattini di e con Salvatore Gatto. Alle 20,30 al Real Albergo dei Poveri c’è Janara – Lo Cunto de Lu Maleviento, drammaturgia e regia di Antonio Basile, protagonista Gaia Napoletano. Nello stesso sito, L’uomo più crudele – Ritorno a Napoli di Vlad Tepes detto Dracula. Il 24 luglio Sirene al Monte Echia progetto di ricerca coreografica di comunità di Luna Cenere. Seguirà alle 20,00 Dance Invasion. Il 25 luglio Il Corpo di Napoli Ideazione e cura di Gabriella Stazio.