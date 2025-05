“Riparte l’Italia”: a Napoli Sud chiama Europa, con Manfredi e Fitto

“Istituzioni, imprese e società civile a confronto per il futuro dell’Europa che riparte dal Mezzogiorno”. È questo il tema che ha ispirato l’evento Sud chiama Europa, organizzato a Napoli dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia con il patrocinio del Comune di Napoli per il 9 maggio, ricorrenza in cui cade la Giornata dell’Europa. Sede dell’evento il Circolo Nazionale dell’Unione, a Palazzo Reale. La mattinata di lavori sarà introdotta dai saluti del sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi, e del presidente dell’Osservatorio Riparte l’Italia, Luigi Balestra. Seguirà un tavolo istituzionale con i sindaci di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, di Palermo, Roberto Lagalla, di Foggia, Maria Aida Episcopo e Manfredi, dove verrà sottolineato il ruolo delle città del Sud nell’Europa del futuro. A seguire il giornalista Luca Telese intervisterà Erika Guerri, capo gabinetto del Ministero del Turismo. Ad aprire la sessione pomeridiana sarà il collegamento con Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europa, intervistato da Giuseppe Brindisi, che parlerà proprio del rapporto tra l’Europa e il Sud.

Numerosi i temi che si affronteranno nel resto del pomeriggio, dall’importanza dei giovani e dell’impegno sociale allo sviluppo dell’imprenditoria nel Meridione, con l’intervista a Giosy Romano, coordinatore della Struttura di Missione Zes Unica, dalle reti del Sud e il ruolo energetico del Meridione, al Sud inteso come nuova frontiera dell’innovazione, per finire con il ruolo energetico del Sud, le infrastrutture e l’export.

La giornata di lavori si concluderà con l’intervento di Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. “In occasione della Giornata dell’Europa, siamo lieti di poter ospitare per la prima volta qui a Napoli l’evento organizzato dall’Osservatorio Riparte l’Italia”, ha dichiarato Manfredi. “Un appuntamento di grande rilievo per confermare il ruolo attivo delle città del Mezzogiorno nello scenario europeo e per affermare i valori condivisi di democrazia, pace e cooperazione. Oggi le istituzioni, specie quelle prossime ai cittadini, si trovano di fronte a sfide impegnative, che spingono al rafforzamento dell’identità culturale, e, al contempo, alla necessità di volgere uno sguardo più ampio alle dinamiche politiche, sociali e culturali europee. Questa iniziativa, che aderisce perfettamente ai princìpi alla base dell’agenda della città, vede Napoli forte di un nuovo protagonismo dei territori. Dal confronto di questa giornata arriveranno contributi di grande valore”. “Sud chiama Europa è un evento concepito dall’Osservatorio Riparte l’Italia per celebrare la vitalità di tutta quella parte della società civile e istituzionale del Sud animata dal desiderio di fare – conferma il presidente dell’Osservatorio, Balestra – innescando processi di sviluppo e di innovazione idonei a rendere più attrattiva questa importante parte del territorio italiano. La data prescelta, la giornata dell’Europa, intende evocare la necessità sempre più avvertita di creare legami e non barriere. In ciò l’Osservatorio ha colto una particolare sensibilità da parte dell’amministrazione comunale di Napoli, nonché da parte della società civile e della realtà imprenditoriale locale. Sensibilità tutte che hanno reso possibile questo importante evento”. L’evento sarà visibile in diretta streaming sul sito di Riparte l’Italia al link: https://www.ripartelitalia.it/ Sud-chiama-Europa-9-maggio- 2025-napoli.